Dolenjski in belokranjski župani pozvali k ohranitvi prioritete varovanja južne meje

10.4.2020 | 12:05

Pred dnevi so v šentjernejski občini v gozdu odkrili migrantski kamp, na tleh pa je bilo kup oblačil, ležalk, steklenic ... (Foto: DolenjskaNews)

Novo mesto - Župani enajstih dolenjskih in belokranjskih občin pozivajo pristojne na državni ravni, da se ohrani prioriteta zagotavljanja varovanja južne meje Republike Slovenije. »Naši občani so tako kot vsi državljani Slovenije trenutno soočeni z zahtevnimi posledicami ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa, ki so dodobra otežili vsakdanje življenje in močno omejili gibanje. Njihova realnost pa ni samo boj proti epidemiji, ampak tudi nezmanjšani tokovi migrantov, ki v Slovenijo dnevno prihajajo preko naše južne meje,« so zapisali v odprtem pismu, ki so ga poslali predsedniku države, predsedniku vlade, predsedniku državnega zbora in poslanskim skupinam DZ.

Kot še navajajo so, v času epidemije poleg državljanov še posebej obremenjene tudi nekatere vitalne službe, ki morajo kljub izrednim razmeram delovati nemoteno, pogosteje še pod veliko večjimi obremenitvami. Poleg zdravstvenega osebja, služb, vključenih v delovanje civilne zaščite in prostovoljcev, so pod dodatnim pritiskom tudi policisti in vojaki, ki so med drugim pristojni za nadzor na mejah.

»Prepričani smo, da bi pri zagotavljanju varnosti naših državljanov vsekakor morali znati preseči nivo dnevnopolitičnih ideoloških oziroma strankarskih delitev in še posebej v času epidemije storiti vse, kar lahko pripomore k blaženju zahtevnih razmer. Ne želimo si, da bi bili v prihajajočih tednih soočeni s povsem realnim scenarijem, ko bo še vedno potrebno izvajati ukrepe zaradi epidemije in hkratnim povečanim številom nelegalnih prehodov naše južne meje.«

Pozivajo k ustreznemu ukrepanju in si želimo uspešno zajezitev epidemije. Pod odprto pismo so se podpisali župani občin Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

O problematiki z migranti v gozdu v bližini Gorenjega Vrhpolja v občini Šentjernej, kjer so nad enim od vodnih virov oz. studencem na območju Globokega odkrili migrantski kamp s 30 in več ležišči, zalogami hrane, opremo in pripomočki, med najdenimi predmeti pa je bilo tudi zdravilo paracetamol, pišemo v aktualni številki Dolenjskega lista.

R. N.

