V Trebnje se vrača Grojzdek

10.4.2020 | 14:00

Foto: Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebnje - V rokometnem klubu Trimo Trebnje zagnano sestavljajo ekipo za naslednjo sezono. V Trebnje se po treh letih vrača 29-letni Ljubljančan Žan Grojzdek, ki igra na položaju levega zunanjega, v letošnji sezoni pa je nastopal za klub iz Škofje Loke. Igralsko pot je sicer začel pri domačem Slovanu, v preteklosti pa poleg Urbanscape Loke zaigral še za Mokerc Ig, Alples Železnike, Škofljico ter SVIŠ Ivančno Gorico, so sporočili iz trebanjskega rokometnega kluba.

»Iz kluba so me poklicali in po urejeni dokumentaciji, smo podpisali pogodbo ter uradno realizirali prestop,« je dejal Grojzdek, ki je s Trimom podpisano enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja, so zapisali na spletni strani kluba.

»Za Trimo sem se odločil, ker poznam že kar nekaj fantov, poleg tega gre za urejen klub, ki dobro dela s svojimi igralci,« pravi nova okrepitev trebanjskih rokometašev.

R. N.