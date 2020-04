Potrjenih 36 novih okužb, umrli sta dve osebi

10.4.2020 | 13:00

Foto: arhiv DL

Ljubljana - V četrtek sta umrla še dva bolnika okužena z novim koronavirusom, kar pomeni, da se je število umrlih v epidemiji povzpelo na 45. V četrtek je bilo sicer po navedbah vlade opravljenih 1234 novih testov na koronavirus, pri čemer so ugotovili okužbo pri 36 ljudeh, skupaj že pri 1160 ljudeh, je objavila vlada.

V bolnišnicah je bilo v četrtek 106 bolnikov s covidom-19, od tega 36 na intenzivni negi. Odpuščenih pa je bilo devet oseb, skupaj že 137. Doslej so v Sloveniji opravili 33.047 testov.

Glede na upadanje števila novih primerov okužbe s koronavirusom bi lahko ocenili, da smo dosegli vrh epidemije, a to še ni gotovo, prazniki bodo pomembni. Zato vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović ljudi poziva, naj dobro premislijo o potrebi obiskov v času praznikov. »Treba je zdržati še kak teden ali dva,« pravi.

Beovićeva je poudarila, da je kljub dosedanjim žrtvam epidemije pri nas in bolnikom, ki se še borijo za življenje, za zdaj zadovoljna s potekom epidemije v Sloveniji. »Ni se nam zgodilo to, o čemer poročajo iz drugih evropskih držav. Pri nas je zdravstveni sistem zdržal, ni zmanjkalo ventilatorjev in zaščitne opreme,«je povzela.

Bistveni za to, da je Sloveniji uspelo stišati epidemijo, so bili po njenih besedah pravočasni ukrepi, ki so zmanjšali prenose virusov med ljudmi. »Za marsikoga osebno so ti ukrepi pretirani, a kot zdravnici mi jih ni težko zagovarjati, če je bilo zaradi tega manj žrtev,« je poudarila.

Poudarila pa je, da se bo epidemski val končal šele, ko se bo bolezen z enega človeka prenesla v povprečju na manj kot enega človeka. Drugi pogoj za to je, da bo imela država zelo dobro organizirano službo, ki bo sledila izbruhom.

»Virus bo še krožil. Te izbruhe moramo znati dobro obvladati, zaznati. Treba je imeti tudi natančno strategijo, kako se bo država odpirala,« je pojasnila. Po njenih besedah se mora država odpirati tako, da se število prenosov ne bi spet povečalo in da se ne sproži eksponentno naraščanje števila okuženih, kot smo videli v tujini.

Beovićeva je pred tokratnimi velikonočnimi prazniki ljudi pozvala, naj bodo premišljeni pri odločanju o obiskih med družinami, kar bi lahko privedlo do kroženja virusa. »Predvsem je treba zaščiti starejše. Premislite, ali je res smiseln obisk pri mami ali očetu, ali pa si lahko pomahate čez balkon, da ne bo prišlo do prenosa okužbe,« je dodala.

STA