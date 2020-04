To so dodatni ukrepi v podporo lokalnemu gospodarstvu in prebivalcem

10.4.2020 | 17:40

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Tako kot je vlada RS že sprejela številne ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic koronavirusa, je sevniška občina v želji, da bi podprla lokalno gospodarstvo in ublažila premoženjsko stisko občanov sprejela še nekatere dodatne ukrepe. Kot so sporočili iz občine, so najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravljanju Občine Sevnica, za čas zaprtja oziroma neopravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov vlade oproščeni plačila najemnine.

Društva in drugi uporabniki javnih površin, tudi športnih dvoran in telovadnic, so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru njihove neuporabe oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma takse. Ponudniki lokalne hrane, ki ponujano svoje pridelke in izdelke na stojnicah kmečke tržnice v Sevnici, so oproščeni plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki trenutno ne opravljajo dejavnosti in posledično ne proizvajajo odpadkov, pa so oproščeni plačila odvoza odpadkov, so navedli na sevniški občini.

Občanom so za plačilo komunalnega prispevka omogočili obročno odplačevanje, uporabniki parkirišč na območju urejenega plačljivega parkiranja pa so oproščeni plačila parkirnine.

Ukrepi veljajo od 12. marca do preklica razglašene epidemije. Za oprostitev posameznega plačila pa je potrebno na Občino Sevnica podati vlogo, ki je takse prosta. Rok za oddajo vloge je petnajsti dan v mesecu za pretekli mesec.

M. Ž.