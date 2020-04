Gorela trava, grmičevje, tudi gozd

10.4.2020 | 18:35

Foto: Arhiv DL

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je malo po dveh popoldne gorela suha trava in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Novo mesto so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Okoli pol dveh popoldne je na Bučerci v občini Krško gorelo na travniku, ogenj pa se je razširil tudi v gozd. Požar na površini približno 1500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Videm ob Savi.

Malo po 13. uri so v Rumanji vasi v občini Straža gorele ciprese in suha trava. V požaru je zgorelo okoli štiri metre cipres in 10 kvadratnih metrov suhe trave. Ogenj so pogasili gasilci PGD Vavta vas.

Ob 11. uri je v bližini ulice Velika Bučna vas v Novem mestu ponovno zagorelo v gozdu. Požar na površini okoli enega hektarja so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Gasilci bodo naslednje dni nadzorovali požarišče.

Nafta po cestišču

Okoli 15.30 je bila pri Lazah v občini Novo mesto po cestišču razlita nafta. Gasilci GRC Novo mesto so cestišče na dolžini okoli 1300 metrov posuli z absorbentom in ga očistili. Na kraju dogodka so bili policisti in delavec cestnega podjetja.

M. Ž.