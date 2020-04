V stanovanju našli mrtvo osebo

11.4.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Ob 19.10 so v naselju Čatež ob Savi, občina Brežice, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala mrtva oseba. O dogodku je bila obveščena policija in reševalci NMP Brežice, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.