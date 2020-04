V bolnišnicah se pripravljajo na ponoven zagon prekinjenih programov

11.4.2020 | 09:00

Foto: arhiv DL

Novo mesto, Brežice - Zaradi epidemije novega koronavirusa je delo v bolnišnicah precej spremenjeno. Del zaposlenih je tudi na čakanju zaradi prekinjenih programov, a v večini primerov se že pripravljajo na postopen ponovni zagon, potem ko je vlada sklenila ponovno omogočiti izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev.

V novomeški bolnišnici bodo težave reševali z odprtjem dodatnih ambulant, s popoldanskim in morda tudi z delom ob koncu tedna. Najprej se bodo lotili najbolj nujnih primerov. Določene primere sicer že zdaj skušajo reševati telefonsko oziroma brez stika, je povedal njen strokovni direktor Milivoj Piletič.

Sicer pa zaposleni na čakanju doma podobno kot v drugih tovrstnih zavodih, izrabljajo proste ure in lanski dopust ali pa so zgolj doma na čakanju. V službi so le tisti, ki jih v bolnišnici nujno potrebujejo, je dodal.

Na čakanju so zaposleni skoraj vseh oddelkov, v glavnini pa na oddelkih, ki sicer opravljajo elektivne oz. nenujne storitve. Kdaj bodo spet začeli delati v polnem obsegu, je odvisno od navodil ministrstva za zdravje, sicer pa se na postopno povečevanje dejavnosti že pripravljajo, je še dejal Piletič.

Tudi v brežiški bolnišnici je osebje oddelkov, ki ne skrbijo za obvladovanje epidemije, na čakanju doma. Večina pri tem izrablja oddelane viške ur preteklih mesecev, preostalo osebje na čakanju bo izrabilo preostale dni lanskega dopusta.

Direktorica Anica Hribar pravi, da gre za oddelke, kjer izvajajo specialistično ambulantno dejavnost in operativni program. Ti bodo z delom vnovič začeli takoj po spremembi odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti.

Delo so organizirali tako, da na vseh oddelkih poteka nemotena obravnava pacientov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, opravljajo vse zdravstvene posege s stopnjo nujno in zelo hitro. V zmanjšanem obsegu opravljajo nujne neodložljive preglede in sicer antikoagulantna, diabetološka in okulistična ambulanta ter ginekološki dispanzer za nosečnice.

Problem nakopičenega dela in posegov bodo rešili z dodatnimi operativnimi dnevi, dodatnimi specialističnimi ambulantami in ambulantami funkcionalne diagnostike v okviru danih kadrovskih, prostorskih in drugih pogojev, je še dejala Hribarjeva.

STA