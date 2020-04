Iščejo dodatno pomoč pri šivanju mask

11.4.2020 | 10:00

Slika je ilustrativna (Foto: G. S., arhiv DL)

Trebnje - Občina Trebnje in štab Civilne zaščite bosta z naslednjo številko glasila občanov po gospodinjstvih razdelila skupno 4.100 pralnih mask. Blago in drug material za maske je doniralo podjetje A-Anubis iz Malega Gabra. Za njihovo izdelavo je občina izvedla javno naročilo, da bodo maske pravočasno izdelane, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Maske za potrebe civilne zaščite, za ranljive skupine in za zaposlene v inštitucijah, katerih delovanje je bilo in je še vedno nujno potrebno v času epidemije, sta štabu CZ predali tudi gospa Sonja Hribar in gospa Bernarda Gabrijel z družino. Tudi vam se srčno zahvaljujemo,« so še dodali.

Dodatno blago za izdelavo mask pa je predvčerajšnjim doniralo še podjetje Katapult iz Trbovelj, pobudniki akcije Maske za vse. Zato štab civilne zaščite ponovno poziva vse prostovoljke in prostovoljce, ki bi znali in želeli izdelovati maske, da se javijo na elektronski naslov info@trebnje.si. Skupno je na voljo blago in elastike za izdelavo preko 6.000 mask. »Zato vas prosimo, da nam v teh izrednih razmerah priskočite na pomoč, da bomo skupaj sešili dovolj mask tudi za nadaljnje potrebe civilne zaščite in tistih, ki se v teh časih izpostavljajo za naše preživetje in varnost.«

R. N.