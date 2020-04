Snujejo ukrepe za pomoč kmetom, gospodarstvenikom in vsem, ki so zaradi krize utrpeli škodo

11.4.2020 | 11:00

Črnomaljski župan Andrej Kavšek (Foto: R. N.)

Črnomelj - V črnomaljski občini število okuženih z novim koronavirusom ostaja enako, po zadnjih podatkih jih je še vedno šest. Župan Andrej Kavšek ocenjuje, da se ljudje odgovorno držijo predpisanih ukrepov, a jih to ne sme zavesti, da bi v teh prizadevanjih popustili. »Lahko se nam hitro zgodi, da bomo zašli na stare poti hitrega širjenja okužbe. Z vsemi okuženimi in tistimi, ki so v karanteni ter so se javili, je štab Civilne zaščite v stiku in jim nudi pomoč,« pravi.

Štab CZ je sprejel odločitev, da preventivno pošljejo vsem gospodinjstvom navodilo o pravilni uporabi zaščitnih mask, h kateremu so priložili tudi eno pralno masko za večkratno uporabo. Izdelovalec je lokalno podjetje s poslovnimi prostori v Črnomlju, ki je ponudilo tudi najugodnejšo ceno. Distribucija je stekla v četrtek,akcija razdeljevanja zaključena pa naj bi bila zaključena v začetku naslednjega tedna.

Tisti ki nimajo svojcev ali sosedov, ki bi jim pomagali, se lahko obrnejo na Rdeči križ, Center za socialno delo ali na občino. »Do zdaj je bilo klicev sorazmerno malo, kar dokazuje, da pri nas solidarnost in dobrososedska pomoč še živita, kar me zelo veseli,« pravi Kavšek.

Nadaljujejo z urejanjem mestnega jedra

Občina kljub izrednim razmeram nadaljuje z nekaterimi aktivnostmi. Nadaljujejo z urejanjem mestnega jedra na trgu med banko in cerkvijo, kjer je te dni v postavljanju nova pridobitev za vse občanke in občane, in sicer unikatni pitnik.

Občinska seja v Kulturnem domu Črnomelj

Pred dnevi so organizirali videokonferenčno sejo občinskega sveta, v četrtek pa se bodo svetniki zaradi številčnosti točk sestali na seji v Kulturnem domu Črnomelj. »Občinska uprava dela od doma in v prostorih občine ter s pridom uporabljamo elektronske medije za sestankovanje in koordinacijo našega dela. Snujemo tudi že ukrepe za pomoč kmetom, gospodarstvenikom in vsem, ki so zaradi krize utrpeli škodo. Resnično bi radi nudili pomoč tistim, ki so pomoči potrebni in ne kar vsem ne glede na prizadetost,« še dodaja župan.

R. N.