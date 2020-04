Razpis za Garancijsko shemo za Dolenjsko

11.4.2020 | 12:00

Slika je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto tudi letos omogoča malemu gospodarstvu ugodne obrestne mere, manjše stroške najema posojil ter pridobitve garancij. »Upoštevaje trenutne omejitve pri poslovanju podjetij bo za hitrejši zagon gospodarstva še toliko bolj pomemben enostaven in ugoden dostop do sredstev,« poudarjajo na RC Novo mesto.

»Za hitrejši zagon gospodarstva je poleg vladnih ukrepov od aprila na voljo razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2020. Na razpisu lahko poleg trenutno najbolj potrebnih obratnih sredstev pridobite tudi ugodne kredite za investicije, zaposlovanje in predfiranciranje projektov z garancijo do 80 odstotkov,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Razvojni center Novo mesto v sodelovanju s pristopnimi bankami že 22 let razpisuje garancije in posojila, ki jih lahko koristijo mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo, zavodi, zadruge in socialna podjetja. Razpisanih je 4,1 milijona evrov.

Poleg Garancijske sheme za Dolenjsko pa je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z občinami Dolenjske Toplice, Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk na svoji spletni strani objavil še povabilo podjetnikom za sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske. Razpisanih je 44.000 evrov subvencij.

Na povabilo se lahko prijavijo mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki posamezniki ter socialna podjetja. Upravičene so obresti v obdobju od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020 v višini 50 odst. vseh upravičenih stroškov. Najnižji upravičeni znesek subvencije na vlogo je 50,00 evrov največji znesek na upravičenca pa je 2.000 evrov. Vsak upravičenec lahko odda največ tri vloge. Povabilo je odprto do 20. oktobra, so še zapisali.

R. N.