V DSO Metlika zbolelo 37 stanovalcev in 10 zaposlenih

11.4.2020 | 14:00

Foto: spletna stran DSO Metlika

Metlika - Pred dnevi smo poročali, da je v Domu starejših občanov Metlika po navedbah tamkajšnjega župana Darka Zevnika 50 okuženih z novim koronavirusom. A kot za zapisali na spletni strani doma, je številka nekoliko nižja. Za novim koronavirusom je zbolelo 37 stanovalcev in 10 zaposlenih. »Z zdravljenja v bolnišnici se je vrnilo pet stanovalcev, za posledicami okužbe pa je umrlo pet stanovalcev. »V domu še naprej izvajamo vse preventivne zaščitne ukrepe, da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe,« je sporočila direktorica doma Ivica Lozar.

Zdravi stanovalci s pomočjo prostovoljcev vsakodnevno hodijo na sprehod pred dom, stanovalci pa so z njihovimi svojci v stiku preko video povezave. »Video klici so izredno dobro sprejeti in pozitivno vplivajo na razpoloženje stanovalcev. Poleg tega smo uvedli tudi možnost vnosa stvari v dom z izjemo hrane. Stvari, ki jih prinesejo svojci za stanovalce, hranimo 72 ur v vrečki, nato pa jim jih dostavimo,« so zapisali.

Da bodo stanovalcem popestrili prihajajoče praznike, so zanje pripravili posebno obdaritev, poleg tega pa jim bo na velikonočni ponedeljek pred domom zaigral policijski orkester.

»Vsem donatorjem in prostovoljcem, ki nam pomagajo vsak na svoj način, se še enkrat zahvaljujemo za pomoč v teh težkih časih. Prepričani smo, da bomo iz te težke preizkušnje izšli še močnejši,« poudarja direktorica.

R. N.