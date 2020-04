Kolesar po padcu pristal v bolnišnici

11.4.2020 | 18:10

Ob 16.15 se je pri naselju Lutrško selo, občina Novo mesto, pri padcu poškodoval kolesar. Poškodovanega kolesarja so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Podrto drevo

Njihovi brežiški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da se je ob 7. uri na cesti Kremen - Anže, občina Krško, čez vozišče podrlo drevo, ki ga je razžagal in odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Preprečili, da bi se požar razširil v gozd

Ob 12.03 pa je v naselju Log, občina Sevnica, gorela podrast ob gozdu. Gasilci PGD Boštanj in Sevnica so požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov pogasili in preprečili širitev v gozd.

