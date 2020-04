Gorelo na več koncih

12.4.2020 | 08:30

Sinoči ob 20. uri je v bližini Kerinovega grma, občina Krško, gorel odpadni material na travniku. Požar na površini približno 8 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in preprečili širjenje požara v naravo.

Ob 18. uri so v ulici Drska v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

Ob 17.26 je v naselju Željne, občina Kočevje, v gozdu gorela podrast in trava. Požar na površini okoli hektarja so pogasili gasilci PGD Kočevje in Klinja vas.

Ob 20.41 je v ulici Trata v Kočevju gorelo na travniški površini. Gasilci iz PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov.

Ob 21.10 je v naselju Mlaka pri Kočevju, občina Kočevje, gorela suha trava. Gasilci iz PGD Stara cerkev in Kočevje so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

B. B.