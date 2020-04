Gostu naj bi pobrala denar

Krško - Zaradi obtožbe, da sta oropala stranko v lokalu na Senovem, se je februarja na okrožnem sodišču v Krškem začelo sojenje Denisu Roju in Elvirju Mehiću. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je predobravnavni narok lahko opravila le z Rojem, saj sodišče Mehiću ni uspelo vročiti vabila.

Kot je v predstavitvi obtožnice povedal okrožni državni tožilec Bogdan Matjašič, je bila marca 2017 v lokalu Knap bar na Senovem, ki ga je imela v najemu Rojeva partnerka, zabava s striptizeto. V lokal je skupaj s prijateljema prišel tudi Denis Likozar. Pri sebi je imel okoli 670 evrov gotovine, s katero je plačeval pijačo v lokalu, tako prijateljema kot tudi drugim gostom. »Zapravil je okoli 50 evrov, to da ima pri sebi veliko denarja, pa ni ostalo neopaženo niti Roju, ki je organiziral zabavo, in Mehiću, ki ga je Roj takrat najel kot varnostnika,« je v predstavitvi obtožnice povedal Matjašič.

Med popivanjem za točilnim pultom je Likozar zaradi otipavanja prišel v spor z natakarico in njenim fantom. Da ne bi prišlo do fizičnega obračunavanja, sta med njiju takoj stopila Roj in Mehić, ki sta Likazrja in njegovega prijatelja napotila ven iz lokala.

Likozar in njegov prijatelj sta lokal dejansko zapustila okoli ene ure ponoči. Odšla sta na parkirišče, kjer so bili parkirani avtomobili. Kot je povedal Matjašič, sta za njima lokal zapustila tudi Roj in Mehić. Pristopila sta do takrat že močno vinjenega Likozarja in od njega zahtevala še plačilo zapitka v višini 12 evrov. Ta je bil prepričan, da je vse račune že poravnal, zato jima ni hotel izročiti denarja. Takrat naj bi ga Roj in Mehić prijala vsak za eno roko, ga odvlekla nekoliko stran na neosvetljen prostor in mu iz zadnjega žepa vzela denarnico. »Vedela sta, da ima v njej veliko denarja. Iz denarnice sta mu pobrala ves denar, se pravi okoli 600 evrov, nato pa sta mu denarnico vrnila in ga izpustila,« je povedal Matjašić.

Roj krivde ni priznal, gotovo pa mu v prid ne govori dejstvo, da je bil pred dobrimi desetimi leti na krškem okrožnem sodišču že obsojen na dve leti in pol zaporne kazen, in sicer zaradi dveh podobnih ropov – enkrat je okradel starejšega invalida, drugič pa komaj polnoletnega fanta. Obakrat je imel pri sebi pomagače.

A to, kaj se je tiste noči v resnici dogajalo v Knap baru na Senovem, je vse prej kot jasno. Popitega je bilo veliko alkohola, Rojeva odvetnica Marija Vrisk pa je že napovedala zaslišanje številnih prič, ki so bile tiste noči v lokalu in bodo pričale o takratnem obnašanju Likozarja in njegovem psihofizičnem stanju. Zahtevala je tudi, naj sodišče opravi poizvedbo na policijski postaji Sevnica, ali je je Likozarja tisto noč res kdo pripeljal na postajo, da bi podal ovadbo. Kot je poudarila, je ena od prič namreč povedala, da naj bi Likozar, ko je ugotovil, da ima prazno denarnico, izginotje denarja želel prijaviti na policiji v Sevnica, a tam izjave ni podal, saj naj bi bil preveč vinjen.

