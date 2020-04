Nesreča pri pokanju s karbidom

12.4.2020 | 18:00

Ilustrativna fotografija (Vir: Svet24.si)

Ob 14.18 si je na Vidovi poti na Bizeljskem v občini Brežice občan ob rokovanju s karbidom, ki je eksplodiral, poškodoval roko. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Ob 9.25 je v ulici Zavrti v Sodražici gorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sodražica so varovali objekt dokler saje niso dogorele, dimnik ohladili in očistili ter objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 14.01 je v Črnomlju gorelo ob cesti za Gradac, pri železniškem nadvozu. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili okoli tisoč kvadratnih metrov gorečega grmovja in suhe trave. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.