Nekaj manj testov kot običajno, 17 novih potrjenih okužb

12.4.2020 | 18:10

Število potrjenih okužb po regijah do konca 11. aprila. (Vir: NIJZ)

V soboto so v Sloveniji umrli še trije bolniki s covidom-19, kar pomeni, da je v pri nas za posledicami epidemije novega koronavirusa doslej umrlo 53 ljudi. Opravili so nekaj manj testov kot običajno, 572, in ugotovili 17 novih okužb. Skupno se je torej število okuženih povzpelo na 1205.

Iz Jugovzhodne Slovenije je 125 okuženih oseb, iz Posavja pa 11.

V slovenskih bolnišnicah se je v soboto zdravilo 95 bolnikov s covidom-19, kar je eden več kot v petek. Manjše je bilo tudi število novih okužb, a so opravili tudi pol manj testov. Na intenzivni negi se je zdravilo 35 bolnikov, umrle pa so tri osebe, s čimer je število mrtvih za posledicami epidemije v Sloveniji naraslo na 53.

Okužbo z novim koronavirusom so do konca dneva v soboto potrdili že v 146 občinah (v petek v 145), po dva ali več primera pa ostajata v 102 občinah. Tokrat je število okuženih najbolj naraslo v Ljutomeru, in sicer za sedem. Po dva nova primera so zabeležili v Metliki in Veržeju.

Spodnja tabela prikazuje število novih in skupnih potrjenih okuženih po občinah stalnega prebivališča za 11. april. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

Občina Prirast Število

Ljubljana 225

Šmarje pri Jelšah 154

Ljutomer 7 77

Metlika 2 59

Rogaška Slatina 36

Horjul 27

Maribor 26

Domžale 22

Kranj 20

Celje 19

Kamnik 17

Slovenj Gradec 15

Trebnje 15

Litija 1 14

Postojna 13

Lendava 11

Novo mesto 11

Slovenska Bistrica 11

Koper 10

Brezovica 9

Ravne na Koroškem 9

Šentjur 9

Škofja Loka 9

Žirovnica 9

*TUJINA 8

Črnomelj 1 8

Pivka 8

Velike Lašče 8

Dobrova - Polhov Gradec 7

Dravograd 7

Mengeš 7

Ribnica 7

Semič 7

Šentilj 7

Veržej 2 7

Vodice 7

Hrastnik 6

Ig 6

Jesenice 6

Lenart 1 6

Mozirje 6

Oplotnica 6

Radovljica 6

Ruše 6

Žalec 6

Idrija 5

Ilirska Bistrica 5

Ivančna Gorica 5

Murska Sobota 1 5

Nova Gorica 5

Ormož 5

Prevalje 5

Puconci 5

Sveta Ana 5

Šentrupert 5

Tolmin 5

Tržič 5

Cerknica 4

Črna na Koroškem 4

Izola 4

Kočevje 4

Komenda 4

Lovrenc na Pohorju 4

Lukovica 4

Medvode 4

Piran 4

Rogatec 1 4

Sevnica 4

Šmarješke Toplice 4

Trbovlje 4

Velenje 4

Vrhnika 4

Bistrica ob Sotli 3

Brežice 3

Grosuplje 3

Kranjska Gora 3

Logatec 3

Naklo 3

Preddvor 3

Šenčur 3

Škofljica 3

Žetale 3

Bled 2

Cerklje na Gorenjskem 2

Cerkno 2

Duplek 2

Gorje 2

Hajdina 2

Križevci 2

Laško 2

Ljubno 2

Log - Dragomer 2

Miklavž na Dravskem polju 2

Moravče 2

Pesnica 2

Podčetrtek 2

Ptuj 2

Ribnica na Pohorju 2

Slovenske Konjice 2

Tabor 2

Turnišče 2

Zagorje ob Savi 2

Žužemberk 2

Ajdovščina 1

Beltinci 1

Benedikt 1

Bovec 1

Cerkvenjak 1

Črenšovci 1

Dobje 1

Dobrepolje 1

Dobrna 1

Dobrovnik 1

Dolenjske Toplice 1

Dol pri Ljubljani 1

Hoče - Slivnica 1

Hrpelje - Kozina 1

Kidričevo 1

Kobilje 1

Kozje 1

Kungota 1

Kuzma 1

Majšperk 1

Markovci 1

Mežica 1

Mirna 1

Mokronog - Trebelno 1

Nazarje 1

Odranci 1

Podvelka 1

Prebold 1 1

Rače - Fram 1

Radeče 1

Radlje ob Dravi 1

Selnica ob Dravi 1

Sežana 1

Starše 1

Sveti Jurij ob Ščavnici 1

Šalovci 1

Šempeter - Vrtojba 1

Šmartno pri Litiji 1

Šoštanj 1

Tišina 1

Trzin 1

Vitanje 1

Vojnik 1

Železniki 1