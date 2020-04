Poškodovanega kolesarja odpeljali v urgentni center

13.4.2020 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ob 18.17 se je v naselju Globoko v občini Brežice pri padcu poškodoval kolesar. Reševalci Nujne medicinske pomoči Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice.

Gorela podrast v gozdu

Sinoči ob 20.21 je pri naselju Hudo v novomeški občini Novo mesto gorela podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini približno tisoč kvadratnih metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo v zabojniku

Včeraj ob 21.28 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Obveščene so bile pristojne službe.

Delna in popolna zapora ceste

Kostak Krško obvešča, da bodo izvedli delno in popolno zaporo na cestah LK 192161 Kajuhova ulica, LK 192591 Trdinova ulica, LZ 192701 Šolska ulica in LZ 192681 Stritarjeva ulica, zaradi izvedbe obnove vodovoda. Zapora bo od danes do 30. junija letos. Obvoz ni predviden.

L. M.