Na velikonočni ponedeljek sicer obiski, a tokrat bomo doma

13.4.2020 | 08:20

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Dan po veliki noči, na veliki ponedeljek se kristjani spominjajo prikazovanja vstalega Jezusa njegovima učencema. V običajnih razmerah je to dan, ko se verniki odpravijo k sorodnikom ali prijateljem, čemur pa letos ne bo tako. Verski in državni voditelji so namreč zaradi nevarnosti širjenja okužbe s koronavirusom vse pozvali, naj ostanejo doma.

Kristjani verujejo v Jezusovo vstajenje, ki se ga spominjajo na veliko noč, tudi na osnovi pričevanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost. Med njimi sta tudi dva učenca, ki sta ga na poti v Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila tudi drugim, kar opisuje Sveto pismo.

Dan po veliki noči, na veliki ponedeljek naj bi tako verniki obiskali sorodnike in prijatelje in jim sporočili veselo novico o Jezusovem vstajenju. Ker je ta dan v Sloveniji kot v mnogih drugih državah dela prost dan, ga mnogi izkoristijo tudi za izlete ali podaljšane oddih.

Letos temu ne bo tako, saj so tako predstavniki države kot verski voditelji vernike in vse druge pozvali, naj velikonočni ponedeljek preživijo doma. "Vem, da je to boleče, a to bolečino hočemo sprejeti, da bomo druge in sebe varovali," je v petek dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Po cerkvah bodo danes še potekala bogoslužja velike noči, vendar enako kot skozi vse velikonočne praznike brez fizične navzočnosti vernikov. V novomeški škofiji bo bo stolni župnik Silvester Fabijan mašo daroval ob 10. uri, na belo nedeljo oz. nedeljo Božjega usmiljenja,19. aprila, pa bo bogoslužje ob 10. uri opravil kanonik dr. Janez Gril.

L. M.