Blagoslova motorjev letos v Mirni Peči ne bo, ampak kar na FB

13.4.2020 | 09:30

Janez Šimenc (spredaj) z župnikom Lukom iz Semiča pred romanjem v Lurd in Fatimo

Na velikonočni ponedeljek je postala že tradicija žegnanja motorjev in motoristov v Mirni Peči. Idejni oče te navade je duhovnik Janez Šimenc, velik ljubitelj motociklizma, ki je to navado vpeljal že pred leti, ko je bil župnik v mirnopeški župniji.

A letos blagoslova v Mirni Peči zaradi izrednih razmer ob epidemiji koronavirusne bolezni in izolacije ne bo, oz. bo, a nekoliko drugačen.

Moto klub Trebnje obvešča, da bo letošnji vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov Mirna Peč 2020 opravljen brez motoristov. Blagoslov bo potekal danes, na velikonočni ponedeljek, ob 11. uri, zainteresirani pa lahko neposredni prenos spremljate na FB-strani MKT - Moto kluba Trebnje.

Na enem od blagoslovov motoristov v Domžalah

Duhovnik Janez Šimenc, ki od leta 2013 deluje v Župniji Kranjska Gora, ima na Mirno Peč lepe spomine. In kako se je vse skupaj začelo?

»Ko je bližnji sosed Leopold Pungerčar ugotovil, da sem motorist, me je povabil v vrste Moto kluba Trebnje, ki deluje v okviru AMD Trebnje. Leta 1999 nas je kar nekaj kupilo nov motor, in ker mi blagoslov kot tak ni bil tuj, sem predlagal, da bi skupaj blagoslovili naše nove in že utečene motorne konjičke. Tako je bil prvi blagoslov v navzočnosti predvsem članov MK Trebnje (MKT) in MK Dolenjček na telovsko nedeljo junija 1999. Menim, da je že na drugem blagoslovu leta 2000 (ta je bil že na velikonočni ponedeljek) predsednik MKT Janez Prosenik na glas izrekel željo, da bi ta blagoslov postal vseslovenski. In res je vsako leto udeležba rastla. V letu 2003 je bilo udeležencev že 800, kar je presegalo vsa tedanja pričakovanja. Seveda pa tedaj, pred 20 leti, nihče ni pričakoval razsežnosti, ki jih udeležba dosega danes,« pravi Šimenc.

Malo športa na Grobnik

Glede blagoslova meni, da ni bistvo škropljenje z blagoslovljeno vodo po motociklu. »Pomembno je, da se človekovega duha dotakne Božja misel, misel dobrote, spoštovanja, tudi potrpljenja in uvidevnosti. Od tod naj misel vodi naša dejanja, tudi skozi naše kilometre in ovinke,« pravi duhovnik Janez Šimenc in vsem bralcem Dolenjskega lista želi veselo praznovanje velike noči.

Pogovor z njim, o njegovem otroštvu, zakaj se je odločil za duhovniški poklic, kje vse je že deloval, ter seveda več o motorističnem blagoslovu, kaj o tem menijo njegovi bratje duhovniki, in še čem, si lahko preberete v intervjuju z njim - opravila ga je Mojca Smolič - v aktualni številki Dolenjskega lista.

