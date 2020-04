V Adrii Mobil jutri delo na montažnih linijah, v Revozu 20. april še vprašljiv

13.4.2020 | 11:00

V novomeškem Revozu še ne vedo, kdaj točno bodo zagnali proizvodnjo. (Foto: B.D.G., arhiv DL)

Novo mesto - Podjetja, ki so zaradi novega koronavirusa zaustavila proizvodnjo, se počasi pridružujejo tistim, ki je niso ustavila ali pa so jo nadaljevala v zmanjšanem obsegu. Med znova delujočimi bodo od torka Hisense Gorenje, Adria Mobil in Elan, medtem ko so se v Revozu odločili, da bo proizvodnja stala tudi še ta teden.

V družbi Adria Mobil, kjer so proizvodnjo začasno zaustavili 18. marca, so podporne in režijske službe za ustrezno organizacijo proizvodnje delo začele že prejšnji teden, v torek pa bo znova steklo delo na montažnih linijah. Da bi se izognili gneči, so uvedli drseč delovni čas, so minuli teden napovedali v družbi.

Revoz, ki se je spogledoval z idejo, da bi proizvodnjo prav tako zagnal v torek, je to prestavil za en teden. Vendar je tudi zagon 20. aprila še vprašljiv. To je namreč odvisno od vnovične vzpostavitve javnega prevoza v Sloveniji ter od dobave sestavnih delov in dogajanja v Franciji in Španiji, je v četrtek povedal Revozov sindikalist Slavko Pungeršič.

V vseh podjetjih zagotavljajo, da spoštujejo in izvajajo najstrožje ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih. Med njimi izpostavljajo dezinfekcijo, zračenje prostorov, zaščitna sredstva, varnostno razdaljo, prilagojeno organizacijo vstopa, izstopa in malice ter delo od doma v primerih, kjer se ga da izvajati.

Delujoča podjetja po poročanju STA tudi zaradi vpeljanih zaščitnih ukrepov doslej niso bila zaznana kot vir izbruha okužbe s koronavirusom. Vlada ta teden načrtuje postopno sproščanje omejitev nekaterih dejavnosti. To v Gospodarski zbornici Slovenije podpirajo in pričakujejo nadaljnje usmeritve pristojnih, zlasti Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kako varno poslovati v novih razmerah, s katerimi se moramo naučiti živeti, so sporočili.

L. M.