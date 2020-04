Po velikonočnih praznikih knjige dostavijo na dom

13.4.2020 | 13:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Kot so to storile že nekatere dolenjske in belokranjske knjižnice, se je tudi Knjižnica Mirana Jarca (KMJ) Novo mesto v tem času izolacije in krize zaradi epidemije koronavirusa, ko je običajen dostop do njihovih knjig trenutno omejen, odločila, da uvede novo storitev izposoje knjig po pošti, ki so jo poimenovali Knjige dostavimo na dom. S tako izposojo bo začela po velikonočnih praznikih.

Kot pravi Bojana Medle iz KMJ, so jih k temu spodbudile želje in potrebe uporabnikov, zlasti šudentov, ki bi čas samoizolacije radi izkoristili za učenje in pripravo seminarskih in diplomskih nalog, a nimajo na voljo ustreznega gradiva. »Hkrati verjamemo, da so v teh dneh lahko knjige naša najboljša družba, saj nas branje ponese v vzporedni svet, pomirja in preganja osamljenost. Idealen čas je, da nadoknadimo zamujeno in preberemo knjigo, ki smo si jo vedno želeli, pa nam je zmanjkalo časa,« pravi Medletova, ki poudari, da kulturne ustanove želijo vsaka na svoj način prispevati k boljšemu vsesplošnemu vzdušju v času izolacije, saj verjamemo, da je prav kultura tista, ki lahko v času krize prispeva k boljšemu psihičnemu počutju posameznikov.

Postopek je enostaven

Postopek izposoje ni zapleten. Polnoletni člani knjižnice, ki nimajo zabeleženih dolgov, lahko hkrati naročijo do tri izvode knjig. Gradivo lahko naročijo tudi vsi, ki jim je potekla članarina in nimajo dolga, ter novo vpisani člani, ki so se brezplačno vpisali v času zaprtosti knjižnice zaradi izrednih razmer. Slednji morajo pred prvo izposojo poslati na e-naslov knjiznicanm@kmj.si razvidno sliko osebnega dokumenta.

Naročila sprejemajo preko spletnega obrazca na spletni strani knjižnice ali na telefonski številki 07 / 393 46 64 vsak delovnik med 8. uro in 13. uro. Za naročilo je potrebna člansko izkaznico knjižnice in podatki o naslovu, avtorju in letu izdaje želenih knjig iz spletnega kataloga Cobiss+.

Upoštevali bodo vse zaščitne ukrepe

Kot zagotavljajo v knjižnici, bodo vsa naročila do 13. ure pripravili in odpremili še isti delovni dan, o datumu dostave pa vas bo obvestila Pošta Slovenije po telefonu. Naročeno gradivo bo mogoče vrniti šele ob ponovnem odprtju knjižnice, zamudnine za izposojeno gradivo v tem času ne bodo evidentirali.

»Obljubljamo še, da bomo pri obdelavi in pošiljanju naročil dosledno upoštevali vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19. V skladu z aktualnimi navodili NIJZ je knjižnično gradivo odležalo 14 dni, preden smo ga vrnili v obtok. Če bi bralci pred začetkom branja še vedno želeli razkužiti knjige, predlagamo, da jih nežno obrišejo z dezinfekcijskimi robčki ali s krpo, na katero so predhodno nanesli razkužilno sredstvo,« pravi Medletova.

Storitev stane 4,30 evrov

Cena dostave pošiljke preko Pošte Slovenije znaša 4,30 evre in vključuje poštnino z zavarovanjem, kartonski ovoj za knjige, možnost sledenja pošiljki in obvestilo o dostavi. Strošek bo zaveden na člansko izkaznico in ga je mogoče poravnate preko spletnega servisa Moja knjižnica, plačilnega naloga, ki ga bodo naročniki prejeli skupaj z naročenimi knjigami, ali ob naslednjem obisku knjižnice.

»V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto upamo, da bo čim prej možen tudi osebni prevzem naročenih knjig, ki jih boste lahko varno prevzeli pred knjižnico takoj, ko bodo to ukrepi za omilitev posledic epidemije dopuščali. Za informacije in pomoč smo vam na voljo na e-naslovu knjiznicanm@kmj.si ali tel. št. 07 / 393 46 00 vsak delovnik med 7. uro in 15. uro,« še pravi Medletova.

L. Markelj