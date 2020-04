Občinska parkirišča na cerkveni zemlji

13.4.2020 | 15:30

Občina je nedavno poravnavala obveznosti do Župnije Šmarjeta in lastništvo parkirišč ob cesti proti pokopališču (na sliki del parkirišč) je zdaj urejeno. (Foto: L. M.)

Šmarjeta - Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je bil začuden, ko se je pred časom pri njem oglasil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik in mu povedal, da želi, da se uredijo zadeve glede odkupa zemljišč vzdolžno ob cesti od župnijskega doma do pokopališča v Šmarjeti. Tu je občina leta 2016 še pod vodstvom prejšnje županje Bernardke Krnc ob izgradnji nove mrliške vežice naredila prepotrebna parkirišča, a kot je zdaj jasno, potrebne zemlje od Župnije Šmarjeta takrat ni kupila.

»Obstajala je le predpogodba med občino in župnijo, v kateri se je občina zavezala, da bo zemljišča kupila, a da bo do izpolnjevanja obveznosti in prenosa lastništva prišlo na predlog investitorja, torej občine. Zapisanega ni nobenega roka, niti kaj se zgodi, če tega ne stori. Takšna dikcija se mi zdi nesprejemljiva, kaže na podcenjevanje pogodbenih partnerjev. Delati parkirišča na tuji zemlji in za nos vleči lastnika… Takšna poslovna praksa je nesprejemljiva in tu ne sme biti doma,« zadeve komentira župan Hribar, ki pove, da ga prejšnja županja ob primopredaji poslov na to obveznost ni opozorila, »sicer pa smo odkrili še nekaj takih primerov. Lahko je imeti denar na računu, obveznosti pa neporavnane.«

Občina se je takoj lotila priprave nove pogodbe, ki sta jo podpisali obe strani in kot zagotavlja Hribar, je v tem času že prišlo do izplačila dolga župniji izpred štirih let. Zanimivo pri vsem je, da ne gre za ne vem kakšen znesek - okrog osem tisoč evrov, ki so jih našli v občinskem proračunu. Zadeve so sedaj urejene - javna parkirišča ob cesti proti pokopališču so na občinski in ne več cerkveni zemlji.

Prispevek je bil objavljen v Dolenjskem listu 26. marca 2020.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija