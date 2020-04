Veter razpihoval požar v gozdu

13.4.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 14.28 je na hribu Brezovica pri Novem mestu ponovno gorelo v gozdu. Zaradi močnega vetra, ki je razpihoval žarišča požara iz preteklih dni, je gorela podrast in drevesa v mešanem gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence v času poročanja še gasijo požar.

V Jagodniku gorela podrast

Ob 15.45 je v kraju Jagodnik v občini Mokronog-Trebelno gorela podrast. Gasilci PGD Trebelno in Štatenberk so pogasili požar na površini okoli enega hektarja in pol.

L. M.