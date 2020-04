Sinoči še gorelo kot za stavo

14.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.06 sta pri ulici Pot v gaj v Novem mestu gorela kup vej in podrast. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 20.39 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli podrast in suha trava. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 21.34 je v naselju Dolž pri ulici Šmiklavž v Novem mestu gorela brežina. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Gabrje so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 22.14 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel kup vej. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Gorelo tudi na kočevskem koncu

Ob 16.05 sta v Šalka vasi, občina Ljubljana goreli trava in podrast. Gasilci PGD Šalka vas, Kočevje in Klinja vas so požar na površini 18 hektarjev pogasili.

Ob 17.47 je v bližini naselja Petrinci, občina Sodražica, gorela trava. Posredovali so gasilci PGD Gora, ki so pogasili požar v velikosti okoli dvajset kvadratnih metrov.

Zgorela prikolica

Ob 21.41 je na Knafljevem trgu v Ribnici, gorela stara kamp prikolica. Ogenj, ki je prikolico uničil v celoti, so pogasili gasilci PGD Goriča vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNIŠČEK, TP OREHOVICA-VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 14:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK, na izvodu MORAVČE.

