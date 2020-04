Vodovod fizično končan, zdaj še priključki

14.4.2020 | 09:05

V Mirni Peči so gradnjo suhokranjskega vodovoda uspešno končali. (Foto: Občina Mirna Peč)

Mirna Peč - Gradnja suhokranjskega vodovoda je fizično končana. Mirnopeški del tega obsežnega projekta petih občin, ki so ga začeli pred skoraj štirimi leti in pol, je vreden 4,4 milijona evrov (brez DDV), od tega bodo sami prispevali milijon.

V občini Mirna Peč so zgradili ali posodobili več kot 18 kilometrov vodovodnega omrežja, nova sta črpališče na vrtini PG-1 in vodohran na Golobinjeku, prenovili so sisteme v vodohranu Malenska vas, na črpališču Postaja, zgradili razbremenilne objekte na Golobinjeku, sanirali stanje na zemljiščih, na katere se je z gradnjo poseglo … »Poplačani so vsi gradbeni stroški, minimalno odstopanje od prvotne ocene stroška investicije je vezano le na manjša nepredvidena dela, ki jih pred začetkom gradnje ni bilo mogoče predvideti,« je pojasnil Andrej Kastelic iz občinske uprave, ki je v njihovi občini vseskozi bdel nad to pomembno naložbo.

A projekt še ni končan, je dodal. Občine soinvestitorke čakajo še zadnje kontrole, številne od službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter ministrstva za finance so bile že v času gradnje, in uresničitev pogodbenih ciljev.

»Med gradnjo in tudi po njej smo občine pogodbeno zavezane še k številnim obvezam: ob fizični izvedbi je treba dosledno spoštovati prostorsko, okoljsko, gradbeno in drugo zakonodajo, izpolnjevati svoje finančne obveznosti, zagotoviti obveščanje in poročanje o investiciji ter nenazadnje uresničiti vse zastavljene cilje. Neizpolnjevanje ciljev pa je lahko tudi razlog, da je treba pridobljena evropska ali državna sredstva v delu ali celo v celoti vrniti,« je opozoril Kastelic.

Tako morajo občine po končani gradnji namreč zagotoviti tudi priključevanje objektov na novo vodovodno omrežje. »Konkretneje so cilji opredeljeni s številom občanov s prijavljenim stalnim prebivališčem, ki jim je bila z gradnjo omogočena oskrba iz javnega vodovoda in ki pred to naložbo te možnosti niso imeli,« je dejal. Občina Mirna Peč se je pred gradnjo suhokranjskega vodovoda obvezala, da bo na javni vodovod priključila vsaj 96 prebivalcev, to je stanovalcev Golobinjeka in Gorenjega Podboršta.

»Da bodo zastavljeni cilj uresničeni že pred koncem tekočega leta, ne dvomimo, saj je v dobrih dveh mesecih po končani gradnji konec februarja načrt pretežno že uresničen. Na vodovod je že priključeno oziroma se nanj priključuje več kot 50 objektov, stanovanjskih hiš in zidanic, skupaj pa je k priključitvi zavezano 70 objektov,« je zadovoljno dejal Kastelic.

Žal manjšemu delu stanovalcev Golobinjeka, ki so med gradnjo tudi izrazili željo po priključitvi na vodovod, to zaradi velikosti naselja in razpršene gradnje še ni omogočeno, je obžaloval Andrej Kastelic in še dodal: »Gradnja na tem območju, pa tudi nadaljevanje gradnje vodovodnega sistema na severnem območju občine, to je v hmeljčarski, šentjurski in globoški gori, nas čaka v prihodnjih letih.«

Članek je bil objavljen v 14. številki Dolenjskega lista z dne 2. april 2020.

M. Ž.