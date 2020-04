Vuzemski ponedeljek tudi letos

14.4.2020 | 10:40

Vuzemski ponedeljek v Metliki je bil letos nekoliko drugačen. (Foto: Rudi Vlašič)

Metlika - Članice in člani Metliške folklorne skupine Ivan Navratil organizirajo tradicionalno vsako leto na velikonočni ponedeljek prireditev z naslovom Vuzemski ponedeljek. Z njo prikazujejo ljudski običaj z naslovom Metliško obredje - zaviranje kola.

Običaj je, kot pojasnjujejo v MFS Ivan Navratil, že leta 1888 opisal v Ljubljanskem zvonu belokranjski narodopisec Ivan Navratil. »Plesali so ga vsako leto na vuzemski (velikonočni) ponedeljek pod milim nebom na Pungartu pri cerkvici sv. Martina in od leta 1992 na Trgu svobode, ki je del starega mestnega jedra Metlike. V celoti ga združuje šest različnih iger (Kolo, Must, Rešetca, Robčeca, Petelinji boj in Turn), od katerih pa se dandanes nekatere opuščajo. Gre pa prav gotovo za najstarejši splet plesov, pesmi in iger na Slovenskem, ki je bil leta 2013 vpisan v register nesnovne kulturne dediščine in od predlani razglašen za nesnovno dediščino državnega pomena. Metliško obredje se pleše brez glasbene spremljave. Plesalcem daje ritem pesem, ki jo sami prepevajo med plesom. Obuditev tega običaja je do sedaj požela številne pohvale in Navratilovci praznovanje velikonočnega ponedeljka v zadnjem času obravnavamo kot praznik MFS Ivan Navratil,« so sporočili iz skupine ob letošnjem velikonočnem ponedeljku.

Metliško obredje je doslej izostalo zelo redko. Zaviranja kola tako včasih ni bilo zaradi nezadostnega števila igralcev, prepovedi iz političnih razlogov, zaradi slabega vremena so ga prestavili za teden dni. Od leta 1992 za izvedbo običaja skrbi MFS Ivan Navratil in v tem obdobju Metliškega obredja še niso odpovedali, mogoče so ga le zamaknili za kakšno uro). »Žal je letos drugače. Vseeno bi bilo prav, da se običaj obeleži na svojstven način, kljub omejitvam, ki so nam jih za naše dobro naložili drugi. Folkloraši Metliške folklorne skupine Ivan Navratil bodo metliško obredje na Vuzemski (velikonočni) ponedeljek izvedli nekoliko drugače. Zapeli in zaplesali ga bodo v noši pred svojim domom. V pomoč jim bo predvajanje zvočnega posnetka iz Veselice, ki ga bodo lahko slišali vsi prebivalci mesta,« so navratilovci napovedali pred veliko nočjo.

In res, prireditev z naslovom Vuzemski ponedeljek so v Metliki zvedli tudi na letošnji velikonočni ponedeljek. Plesalci se letos resda niso zbrali kot skupina in niso hodili po mestu, zato pa so nastopili vsak pred svojim domom.

M. Luzar, foto: Rudi Vlašič, Stane Križ za MFS Ivan Navratil