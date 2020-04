Blagoslov motoristov tokrat preko FB

14.4.2020 | 13:05

Blagoslov za varno vožnjo je podelil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič. (Foto: MT Trebnje)

Mirna Peč - Tradicionalno se na velikonočni ponedeljek v Mirno Peč na motoristični blagoslov pred začetkom motoristične sezone zgrne množica motoristov. Število je zelo odvisno od vremena, lani jih je denimo bilo okoli 15.000 in tudi letos bi se jih gotovo pripeljalo veliko, če ne bi bilo epidemije koronavirusa. Da ne bi motoristi 22-to leto zapored ostali brez blagoslova za srečno vožnjo pred začetkom sezone, so v Moto klubu Trebnje zanj poskrbeli s prenosom preko njihove FB strani.

Mirnopeški župnik Janez Rihtaršič je najprej v župnijski cerkvi maševal in v sveto mašo vključil molitev za vse motoriste, ki so v preteklih letih prihajali v Mirno Peč, in tudi tiste, ki so imeli namen to storiti letos, nato pa je pred cerkvijo podelil še blagoslov.

Organizatorji mirnopeškega blagoslova upajo, da bo trenutna krizna situacija čimprej minila ter da bodo motoristi in motoristke kmalu lahko zajahali svoje jeklene lepotce in se varno podali na številne ceste in potovanja. Sicer pa svetujejo, da gredo na motorje le takrat, ko bodo zbrani in spočiti. Le tako lahko zagotovijo svojo varnost in obenem predvidijo napake drugih udeležencev v prometu. »Do prve vožnje pa Ostanite doma! V velikem številu se motoristi znova srečamo takrat, ko bo temu primerno,« so dodali.

M. Ž.