Eksplodiralo, ko je polnil možnar

14.4.2020 | 11:55

Bizeljsko - Brežiški policisti so bili na velikonočno nedeljo nekaj po 14. uri obveščeni o nesreči na Bizeljskem, kjer naj bi se moški poškodoval pri polnjenju možnarja. Hudo poškodovanega 46-letnega moškega so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana.

Po prvih ugotovitvah kriminalistov in policistov je do eksplozije prišlo, ko je moški na dvorišču stanovanjske hiše razdrl več petard in nabojev ter s smodnikom z železnim kladivom polnil možnar. Med eksplozijo je kladivo odneslo na streho več kot 20 metrov oddaljene stanovanjske hiše, kjer je poškodovalo več strešnikov. V bližini se je nahajalo več oseb, ki pa v eksploziji niso bile poškodovane.

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo

