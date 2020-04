V nesrečah poškodovani kar trije kolesarji

14.4.2020 | 16:30

Foto: Arhiv DL

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči med Otočcem in Kronovem. Otrok, ki je kolesaril s starši, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in si huje poškodoval roko. Otroka so oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico.

V nedeljo popoldne se pa je v Črnomlju 51-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom, padel in se huje poškodoval. Poškodovanega kolesarja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligramov alkohola, so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Brežiški policisti so v nedeljo okoli 18. ure raziskovali padec kolesarja na cesti med Kapelami in Globokem. Ugotovili so, da je 51-letni kolesar zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad kolesom in padel. Hudo poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo, za kolesarja je bil odrejen strokovni pregled za ugotavljanje vožnje pod vplivom alkohola.

Ostal brez vozniške

Metliški policisti so v petek popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 59-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligramov alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčil s skalo

Policisti PP Trebnje so v petek pod drobnogled vzeli prometno nesrečo v Gorenjih Ponikvah, v kateri je 58-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v skalo. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Prevrnil se je s traktorjem

V petek nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča v Vinjem vrhu na območju občine Šmarješke Toplice. Po ugotovitvah policistov je 46-letni voznik kmetijskega traktorja pri vožnji po klancu navzdol izgubil oblast nad vozilom in se s traktorjem prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v bolnišnici.

S ceste zapeljal na dvorišče

V noči na velikonočno nedeljo so črnomaljske policiste obvestili o prometni nesreči v Hrastu pri Vinici, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila na parkirišču trčil v parkirano vozilo. Ugotovili so, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti s ceste zapeljal na dvorišče in trčil v parkiran avto. Poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligramov alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlamljali v počitniške hiše, avto …

V Črešnjicah na območju PP Novo mesto so v noči na petek neznanci vlomili v sedem počitniških hiš. Policisti okoliščine še preiskujejo.

V petek je med 17. in 19. uro je na parkirišču na Otočcu nekdo vlomil v osebni avtomobil ter odnesel denarnico z dokumenti, denarjem in bančnimi karticami.

V kraju Hrib pri Orehku je med petkom in soboto nepridiprav vlomil v počitniško hišo ter ukradel živila in okoli 60 litrov vina. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Na Metliški cesti v Črnomlju pa je med petkom in ponedeljkom neznanec vlomil v pomožni objekt in odnesel kosilnico.

Skrivali so se med tovorom

Na mejni prehod Obrežje se je v petek dopoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med mejno kontrolo in pregledom vozila v tovornem delu našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 14 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih štirih dneh na območju krajev Oštrc (PP Krško), Trbinc (PP Trebnje) in Tanča Gora izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Alžirije in petimi državljani Maroka še niso zaključeni.

M. Ž.