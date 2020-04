Postopno sproščanje zdravstvenih pregledov in posegov

14.4.2020 | 14:45

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da bodo po velikonočnih praznikih, torej od danes, v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje začeli s postopnim sproščanjem izvajanja zdravstvenih pregledov in posegov. Kot so navedli, bodo paciente kontaktirali osebno oz. jih poklicali po telefonu, nato pa bodo ti na podlagi razgovora dobili točen datum, uro in natančna navodila.

»Zaradi zagotavljanja varnosti v času epidemije prosimo, da pacienti pridejo na naročen termin ob točno določeni uri in z zaščitno masko, ki si jo zagotovijo in nadenejo že pred vstopom v samo bolnišnico,« so poudarili. Pred samim vhodom bodo še vedno izvajali poostren nadzor, kjer bodo paciente natančno usmerili v nadaljnjo obravnavo in skrbeli za varen vstop.

Dodali so še, da se zahvaljujemo razumevanje in upoštevanje navodil.

M. Ž.