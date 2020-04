Kitajci podarili zaščitno opremo

14.4.2020 | 18:00

V pošiljki iz Kitajske je bilo 8800 zaščitnih mask in 300 kompletov zaščitnih oblek, so danes prevzeli predstavniki zdravstvenega doma, bolnišnice in doma starejših občanov. (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je danes prejela pošiljko zaščitne opreme, ki jo je doniralo kitajsko partnersko mesto Jišing. V pošiljki je bilo 8800 zaščitnih mask in 300 kompletov zaščitnih oblek, so danes prevzeli predstavniki zdravstvenega doma, bolnišnice in doma starejših občanov, so sporočili z občine.

Župan Gregor Macedoni se je ob tem zahvalil kitajskim partnerjem za donacijo, predstavnikom treh novomeških ustanov pa za strokovno in požrtvovalno delo v času epidemije. Opremo je v imenu Zdravstvenega doma Novo mesto prevzel pomočnik direktorice Peter Černe, v imenu Splošne bolnišnice Novo mesto direktorica dr. Milena Kramar Zupan, v imenu Doma starejših občanov Novo mesto pa pomočnica direktorice Sonja Jurečič.

»Vsaka izmed omenjenih ustanov je prejela 2800 zaščitnih mask in 100 zaščitnih oblak, preostanek pa je ostal v rezervi štaba civilne zaščite Mestne občine Novo mesto, ki je poskrbel za prevzem in distribucijo pošiljke. Gre sicer za paket opreme, ki jo je slovenskim partnerskim mestom s skupnim letalom poslalo več kitajskih mest. Med prejemniki so še Ljubljana, Maribor in Ajdovščina,« so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.