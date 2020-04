Marjan Hribar postal v.d. direktor JGZ Brdo, županoval bo nepoklicno

14.4.2020 | 20:00

Marjan Hribar bo župansko funkcijo zdaj opravljal nepoklicno. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Vlada RS je na nedavni dopisni seji med drugim za vršilca dolžnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo) imenovala mag. Marjana Hribarja, župana Občine Šmarješke Toplice. Še prej je seveda s položaja zavoda razrešila dotedanjo direktorico Špelo Munih Stanič.

Hribar, ki bo enoletni mandat direktorja JGZ Brdo nastopil v soboto, je funkcijo župana doslej opravljal poklicno, kot je svojim volivcem tudi obljubil pred volitvami. Takrat je med drugim poudaril, da je biti župan velika čast, poslanstvo in posebna odgovornost.

Zdaj pa je občinskim svetnikom, ki jim je novico že sporočil, povedal, da bo zaradi novih nalog v občini županoval nepoklicno in da novo nalogo jemlje kot veliko priložnost zanj osebno in za šmarješko občino, saj bo lahko z vsakodnevnimi neposrednimi stiki z odločevalci v tej državi lažje uresničeval glavne naloge in projekte v občini, seveda tudi v sodelovanju z njimi.

V priponki Hribarjeva izjava iz predvolilnega soočenja na Radiu Krka, da bo županoval poklicno.

L. Markelj

Zvočni zapisi Hribar izjava Hribar izjava