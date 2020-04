Oljni madež na cesti; dva dimniška požara

14.4.2020 | 19:05

Foto: arhiv DL

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so ob 11.36 na Topliški cesti v Novem mestu opazili oljni madež. Gasilci GRC Novo mesto so nevtralizirali in oprali madež v dolžini okoli 200 metrov. O dogodku so bili obveščene pristojne službe.

Zagorele saje v dimniku

Ob 14.01 so v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Tudi ob 16.05 so v Smolenji vasi, občina Novo mesto, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše, požar pa se je iz dimnika razširil na podstrešje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so ogenj omejili in pogasili, očistili dimnik ter pregledali okolico z termovizijsko kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Smolenja vas. O dogodku so bili obveščene pristojne službe, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.