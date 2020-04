Zaletela se je v parkirano vozilo

15.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.57 uri se je na Ragovski ulici v Novem mestu voznica z osebnim vozilom zaletela v parkirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

Pomoč onemoglemu

Ob 11.37 so v Kvedrovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Krško so jo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod Gostilna in Čistilna.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1, TP BUČKA2;

- od 11:30 do 13:30 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOBRAVA 2 pri Škoicjanu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:30 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, na izvodu REPČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.