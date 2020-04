140 tisočakov za naložbe, ki jih predlagajo občani

Krško - V okviru postopka participativnega proračuna občine Krško za leto 2021 je Občina Krško marca pozvala občanke in občane k podajanju predlogov, katere naložbe si v lokalni skupnosti želijo oz. potrebujejo. Sprva je bil rok za oddajo predlogov do 15. aprila, a zaradi trenutnih razmer občina rok podaljšuje do vključno 30. aprila. Predloge lahko občanke in občani oddajo na spletni strani krške občine.

Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2021. Kot so sporočili z občine, je tudi za leto 2021 na voljo 140.000 evrov za sedem območij.

Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih.

Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo potekalo na spletni strani Občine Krško od 5. do vključno 12. junija 2020 ter v sprejemni pisarni krške občine med 5. in 12. junijem v okviru delovnega časa.

Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev občinskemu svetu za proračunsko leto 2021, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

