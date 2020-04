Nizke temperature še dodatno prizadele sadjarje

15.4.2020 | 09:45

Novo mesto včeraj dopoldne (foto: L. M.)

Kar zadeva barve, se je sneg včeraj dopoldne lepo podal k cvetovom jablane, tako tudi te v Gabrju, drugače pa sneženje ni bilo ravno blagoslov za cvetoče drevje. (Foto: M. L.)

Že včeraj popoldne je v gabrski pokrajini snežna belina že minila, ostala pa je belina cvetja. (Foto: M. L.)

Novo mesto, Gabrje - Današnje mrzlo jutro s slano na travnikih in posevkih in z zaledenelimi stekli na avtomobilih je precej spominjalo na zimo, a seveda ni bilo tako zimsko, kot je bilo včerajšnje.

Burja in sneg, ki sta včeraj vladala nad dopoldnevom, popoldne pa sta se umaknila soncu, sta zmedla ljudi, narave ne, ker je ta vajena muhastega aprila vključno s sneženjem.

Je pa narava vseeno najbrž kar občutila zmrzal, kar se bo pokazalo v kratkem. Ponekod so že ob predzadnji ohladitvi poročali o tem, da zaradi pozebe ne bo letos marelic in breskev. Velik del Slovenije, razen Primorske, so to noč zajele temperature pod ničlo in dodatno prizadele predvsem sadjarje. Še tisto, kar je ostalo po minulih treh tednih spopadanja s pozebo, "je današnje jutro najverjetneje vzelo", je za STA dejala Metka Hudina iz Strokovnega sadjarskega društva Slovenije.

Bolj točne ocene posledic letošnje pozebe, ki še lahko nastopi do sredine maja in je prizadela nasade sadnega drevja po vsej Sloveniji, bodo znane konec junija. Samopreskrba s sadjem bo letos dodatno okrnjena, sadjarska stroka pa opozarja, da je panoga zaradi ujm v zadnjem desetletju že precej izčrpana.

Z dobrim upanjem glede letošnje sadne in druge letine se podajmo v nove dni, čeprav izročilo pravi, da lahko glede vremena znajo kaj zakuhati še v maju Pankracij, Servacij in Bonifacij ter Zofka.

