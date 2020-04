Pahor si bo ogledal stanje na južni meji

15.4.2020 | 09:00

Foto: J. A., arhiv DL

Ljubljana, Črnomelj - Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor bo danes obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske v Črnomlju in skupno vojaško-policijsko patruljo na slovenski južni meji, so sporočili iz urada predsednika.



Predsednik se bo najprej seznanil z nalogami in delovanjem vojakov in policistov, nato pa bo obiskal mejno kontrolno točko v vasi Breg pri Sinjem Vrhu, kjer si bo ogledal predstavitev dela skupnih patrulj Slovenske vojske in Policije pri varovanju slovenske južne meje.



Predsednika republike bodo spremljali minister za obrambo Matej Tonin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja Policije mag. Anton Travner.