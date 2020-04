Dela po veliki noči kmalu zaključena

Široka in pregledna cesta skozi Bučko s pločniki in avtobusnimi postajališči je bila dolgoletna želja Bučklanarjev.

Bučka - Od prejšnjega tedna po dveh tednih prekinitve - seveda zaradi razglašene epidemije bolezni Covid-19 in izolacije - znova poteka prenova regionalne ceste Škocjan - Zavratec in sicer na 1,3 kilometrskem delu skozi Bučko.

Kot je povedal škocjanski župan Jože Kapler, se trenutno največja naložba v občini približuje h koncu. Vse je pripravljeno, da cesta dobi drugi sloj asfalta, podrli bodo še Žnidaršičevo hišo v ostrem ovinku in računajo, da bodo takoj po veliki noči dela zaključena. Potrebno bo dokončati signalizacijo, narisati črte, itd. Bučka bo zasijala v povsem novi podobi, predvsem pa bo poskrbljeno za boljšo varnost. Cesta je namreč zelo prometna, a je bila brez pločnikov, na kar so vrsto opozarjali krajani, ki so se bali zlasti za varnost otrok, saj imajo v kraju šolo in vrtec. Obnovljeno cestišče je po novem široko šest metrov, ima nov pločnik, štiri avtobusna postajališča, javno razsvetljavo, urejena je celotna komunalna infrastruktura in obnovljen vodovod.

»K sreči je bila zima gradbenikom naklonjena in januarja ter februarja se je delalo, tako da se ta dvotedenski zastoj ne pozna. Pomembno pa je tudi, da ima izbrani izvajalec del, to so boštanjske Gradnje d. o. o., okrog 80 odstotkov zaposlenih delavcev Slovencev, le manjši del tujcev, tako da zagotovitev delavcev, ko so jih vpoklicali nazaj v službo, ni bila problem. Gradbena podjetja s pretežno tujimi delavci, veliko iz Bosne, so zdaj mnoga v težavah,« pove župan.

Dela so se začela tudi pri gradnji povezovalnega kanalizacijskega voda od Dolnje Stare vasi preko Dobruške vasi do centralne čistilne naprave v bodoči industrijski coni. Izvajalec je isti. Po županovih besedah je tri četrtine naložbe pri kraju, dokončanje se obeta v nekaj tednih.

V okviru hidravličnih izboljšav pa neprekinjeno poteka novogradnja vodovodnega kraka od Dobruške vasi do Vinjega Vrha in sicer do Hočevarjevih. Izvajalec del je novomeški Malcom. Glavni vod je že skoraj narejen, zdaj pridejo na vrsto priključki, gre za stalno naseljene občane, nekaj je vikendašev. Investicija bo stala okrog 250 tisoč evrov in bo financirana iz kohezijskih sredstev in nekaj iz občinskega proračuna. Se je pa občina odločila, da potegne še en krak vodovoda z Vinjega Vrha proti Tomažji vasi, kar pa bo financirala sama - ta naložba bo stala okrog 50 tisoč evrov. Župan Kapler je zadovoljen, da bo potem, ko so pred leti uredili vodovod v Segonjah, zdaj primerno preskrbljen z vodo iz javnega vodovoda tudi ta del občine.

