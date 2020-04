Olovca in Kovača zavrnilo tudi Vrhovno sodišče

15.4.2020 | 12:20

Aleš Olovec in Martin Kovač med branjem sodbe na krškem okrožnem sodišču. (Foto: J. A., arhiv DL)

Ljubljana - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru Aleša Olovca in Martina Kovača, ki sta bila obsojena zaradi grozljivega umora Andreja Cekute in neupravičenega snemanja v primeru, znanem kot Facebook umor. Olovec bo v zaporu 21 let in 11 mesecev, Kovač pa leto manj, po poročanju Dnevnika piše STA.

Obtožnica je Olovca in Kovača bremenila, da sta februarja 2017 pri Podbočju surovo pretepla Andreja Cekuto, zaradi česar je ta kasneje umrl, napad pa objavila na družbenem omrežju Facebook. Septembra 2018 je sodišče v Krškem Olovca obsodilo na 21 let in 11 mesecev zaporne kazni, Kovača pa na eno leto manj.

Olovčev zagovornik Dušan Dornik se je pritožil, a je višje sodišče sodbo na prvi stopnji v celoti potrdilo. Nato je obramba na vrhovno sodišče podala zahtevo za varstvo zakonitosti. Obramba je v pritožbi trdila, da je bila obsojencema kršena pravica do obrambe, ker pri podjetju Facebook niso preverili, kaj je bilo usodno noč posneto in zabeleženo na treh Olovčevih uporabniških profilih, piše Dnevnik.

Vrhovni sodniki so odgovorili, da je bil Olovčev profil hitro onemogočen in umaknjen, tako da ni verjetno, da bi sploh dobili kakšne podatke. Prav tako sta Olovec in Kovač sama opisala, kaj sta počela s Cekuto, kar so potrdili tudi krvni madeži na travi in njunih oblekah.

Obramba je še menila, da je žrtev v snemanje privolila oziroma ga celo sama predlagala. Vrhovni sodniki se niso strinjali. Četudi bi Cekuta nekaj ur pred umorom v snemanje res privolil, te privolitve ni mogoče "širiti" na kasnejše dogajanje. Zavrnili so tudi ugovor Kovačeve obrambe, da ni šlo za sostorilstvo, še poroča Dnevnik.

