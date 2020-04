28 novih okužb, umrlo 5 bolnikov

15.4.2020 | 11:25

Ljubljana - Včeraj so v Sloveniji potrdili 28 novih okužb s covidom-19, opravili so z 1168 testov. Iz bolnišnic so odpustili 13 ljudi, umrlo pa je pet bolnikov, skupaj je tako umrlo že 61 ljudi. Hospitaliziranih je 96 bolnikov, na intenzivni negi jih je 34.

Sicer pa od danes velja, da v trgovinah, lekarnah, na poštah in drugih javnih krajih ni več potrebno nositi rokavic, ampak je obvezno razkuževanje rok. Za razkužila morajo poskrbeti ponudniki storitev, so pojasnili na vladi.

R. Ž.