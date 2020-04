Ali v romskih naseljih spoštujejo ukrepe?; Kako je po mesecu dni šolanja na daljavo?

15.4.2020 | 20:15

Epidemija koronavirusne bolezni 19 je z vladnimi ukrepi za zaščito prebivalstva spremenila naša življenja. Tudi Romom, ki jih je v našem koncu Slovenije veliko, zlasti v nekaterih občinah. Preverjali smo, kako ukrepe spoštujejo v romskih naseljih in kako poteka pouk na daljavo pri romskih otrocih. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Šolanje na daljavo na je nasploh poseben izziv za prav vse v šolskem sistemu v Sloveniji: za ravnatelje, učitelje, šolarje in tudi njihove starše. Zanimalo nas je, kako so se organizirale naše šole, kako se po mesecu dni šolanja na daljavo počutijo učenci in, kako tovrstno delo ocenjujejo starši.

Novomeška splošna bolnišnica je pripravljena na sprejem bolnikov, okuženih s koronavirusom, če bo potrebno. Na voljo 80 postelj, od tega 16 na intenzivni negi. Zanimalo nas je tudi, ali so zaposleni v bolnišnici zdravi. To in še vrsto drugih vprašanj smo za tiskano izdajo časopisa zastavili direktorici SB Novo mesto Mileni Kramar Zupan.

