20 let skupin za samopomoč

15.4.2020 | 13:20

Članice skupine Rožmarin (foto: Marija Rak)

Sevnica - Vse pogosteje se sprašujemo, kako še bolje poskrbeti za starejše ljudi in nuditi možnost zanimivih oblik socialne vključenosti. Med ukrepi epidemije koronavirusa pa je to vprašanje dobilo veliko novih oblik sočutne skrbi in pomoči. V Sevnici letos praznujejo 20 let delovanja skupin starejših za samopomoč, ki delujejo v okviru Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Trenutno v Sevnici delujejo tri skupine: najstarejšo skupino Rožmarin vodita Martina Lepičnik in Marija Rak, najmlajšo skupino Lipa pa nekdanja vzgojiteljica v sevniškem vrtcu Sonja Bobek Simončič, skupino Vrtnica, ki deluje v Domu upokojencev Sevnica, pa vodi Cvetka Biderman.

Kako in kje delujejo skupine in predvsem, kakšne so aktivnosti v času epidemije, preberite v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.