Pahor v Črnomlju podprl dodatna pooblastila vojski

15.4.2020 | 14:15

Predsednik Borut Pahor z vojaki na južni meji (foto: Daniel Novakovič/STA)

Črnomelj - Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes v Črnomlju obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske in se seznanil z njihovimi nalogami in delovanjem, so sporočili iz urada predsednika.

V nagovoru pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske in v izjavi za medije je predsednik republike poudaril, da je eden izmed razlogov njegovega današnjega obiska utemeljitev razlogov za podelitev dodatnih pooblastil Slovenski vojski za pomoč policiji pri varovanju slovenske južne meje, ki jih je vlada predlagala državnemu zboru. “Gre za našo skupno oceno, da policija opravlja brezhibno delo tudi ob pomoči Slovenske vojske,” je dejal predsednik republike in dodal, da bi bilo za prerazporeditev človeških virov policije koristno, če bi Slovenski vojski pri varovanju naše južne meje podelili tudi policijska pooblastila. Za takšno odločitev, tako predsednik Pahor, je ugotovil razumevanje pri lokalni skupnosti, Slovenski vojski in policiji.

“Ne vemo, kako se bodo dogodki razvijali v prihodnje. Lahko pa pričakujemo, da bosta zdravstveni krizi sledili gospodarska in socialna kriza,” je utemeljil predsednik Pahor in dodal, da lahko v poletnih mesecih pričakujemo večje število ilegalnih prebežnikov po zahodnobalkanski migracijski poti. Da bomo na takšno zgoščevanje problemov pripravljeni, tako predsednik republike, bo potrebna ustrezna in pravočasna razporeditev varnostnih in človeških virov.

Nato je predsednik Pahor obiskal mejno kontrolno točko v vasi Breg pri Sinjem Vrhu, kjer si je ogledal predstavitev dela skupnih patrulj Slovenske vojske in policije pri varovanju slovenske južne meje.

Predsednika republike so spremljali minister za obrambo Matej Tonin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja Policije mag. Anton Travner.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 1h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni delec Teksta absolutno ni potrebe brati, ker v oči bode fotografija, ki ni simbolična. Dvignite roke vsi, ki se te dni do potankosti držite odloka, s zadržujete v stanovanjih, v javnosti ali tudi doma nosite maske, pridno razkužujete roke in ne upate brez tehtnega razloga iti v sosednjo občino. Sedaj pa poglejte njih na fotografiji: brez mask, brez rokavic, v gruči najmanj 10 ljudi na kupu, ki niso v sorodu ali iz istega gospodinjstva in aboslutno ne na medsebojni razdalji dveh metrov. Se vam zdi zaman, da oni tako, nas pa prepričujejo in silijo drugače? 1h nazaj Oceni miha Dobr si to napisal. Maske imajo samo za po parlamentu hodit.... Le zakaj? 39m nazaj Oceni Lojzekov stric Predsednik Pahor in ministra državniško, opozicija LMŠ, SAB, SD levica pa izdajniško Preglej samo prijavljene komentatorje