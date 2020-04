Zapeljal na brežino in se prevrnil na streho

15.4.2020 | 20:20

Foto: Arhiv DL

Na Otoški cesti pri Lešnica v občini Novo mesto je ob malo pred 16.39 voznik z osebnim vozilom zapeljal na brežino, se prevrnil na streho in obstal na cesti. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenca oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine. Poškodovano vozilo so postavili na kolesa in umaknili s cestišča.

Dve delovni nesreči

Ob 9.38 si je v podjetju v Veliki Loki v občini Trebnje v delovni nesreči delavec poškodoval glavo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Le pet minut kasneje se je na Borštu v občini Brežice pri padcu s kamiona poškodoval delavec. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v Urgentni center SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Dezinficirali javne površine

Ob 8.36 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju Doma upokojencev Impoljca in Loka, Policijske postaje Sevnica in Srednje šole Sevnica, in sicer na površini približno 4000 kvadratnih metrov.

M. Ž.