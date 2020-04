Dovoljene nekatere športne aktivnosti in vzdrževalna dela zunaj občin

16.4.2020 | 09:00

Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem v svoji občini izvajamo športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja, kot je denimo tek. Fotografija je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Vlada je na včerajšnji dopisni seji izdala novi odlok o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah ter gibanja zunaj občin, s katerim dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja.

S tem odlokom, ki začne veljati v soboto in velja do preklica, je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 še naprej prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje in površine ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, dopušča pa tudi izjeme, denimo dostop do trgovin, lekarn, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter med drugim varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Sicer pa lahko v skladu s tokratnim odlokom posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem v svoji občini izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Prav tako je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen če gre za izjeme v skladu z odlokom, kot so denimo družine, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po včerajšnji dopisni seji vlade.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Rahljanje ukrepov

Vlada utegne danes odločati še o sprostitvi nekaterih drugih ukrepov. To bo odvisno od današnjih podatkov o številu okuženih z novim koronavirusom ter stanja v bolnišnicah.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v sredo v povezavi z opuščanjem omejevalnih ukrepov zaradi pandemije izpostavil zadržanost. Povedal je, da prvi val rahljanja ukrepov pri nas vključuje tudi odprtje nekaterih trgovin z do 400 kvadratnimi metri po vzoru Avstrije in delo v gradbeništvu. Za zdaj se niso odločili za sproščanje javnega transporta ter odpiranje šol, vrtcev in fakultet.

Je pa vlada v sredo podaljšala veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj do 17. junija ter prepovedala izvajanje tehničnih pregledov do 17. maja.

Gantar je v sredo povedal, da so predvidene sprostitve usklajevali z Nacionalnim inštitutom za zdravje in strokovno skupino ministrstva za zdravje ter s predstavniki gospodarstva in obrtne zbornice. Pri tem so postavili v ospredje odgovornost delodajalcev in zaposlenih, ki morajo poskrbeti za ustrezno varnost in organizacijo dela s ciljem preprečitve prenosa okužbe na delovnem mestu.

STA