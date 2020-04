Med pogodbene tudi šentrupertska pošta

16.4.2020 | 10:25

Pošta v Šentrupertu (Foto: P. P.)

Šentrupert - Občina Šentrupert je konec januarja prejela dopis, da namerava Pošta Slovenije svojo poslovalnico v Šentrupertu preoblikovati v pogodbeno pošto. Župan Andrej Martin Kostelec pravi, da ga je namera presenetila, kajti težko razume, da edina pošta v občini nima dovolj prometa. Želi, da pošta ostane v takšni obliki, kot je, a vse kaže, da bo prišlo do spremembe.

Kakšni so razlogi Pošte za takšno odločitev in kaj so občinski svetniki v zvezi s to namero Pošte sklenili na zadnji dopisni seji, si lahko preberete v današnjem Dolenjskem listu.

R. N.