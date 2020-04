Pregrinjalo iz tisočev rož

16.4.2020 | 19:15

Letošnje narcise v Sromljah (Foto: F. Š.)

Letošnje narcise v Sromljah (Foto: F. Š.)

Turistično društvo Sromlje skrbno ureja kraj. Pri tem je postavilo tudi table, ki obiskovalca obveščajo o sromeljskih zanimivostih. (Foto: M. L.)

Sromlje - V Sromljah je breg spet odet v narcice. »Posadili smo jih tri tisoč petsto, tudi dosajamo jih in tako zdaj cveti več kot deset tisoč narcis,« je pred dnevi povedala Anica Kranjčič, predsednica Turističnega društva Sromlje, ki je posadilo rože in ki tudi skrbi za ta cvetlični vrt.

Ko narcise odcvetijo, jih ne pokosijo, ampak se morajo listi posušiti. Zatem spustijo na ta breg ovce iz hleva bližnjega soseda, ki popasejo travo okoli narcis, ne jedo pa njihovih listov.

Zemljišče, ki ga je turistično društvo okrasilo z narcisami, je last župnišča. Na tem pobočju je Turistično društvo Sromlje posadilo tudi češnje, slive in jablane. »Doslej smo že dve leti v juniju imeli dan češenj. Letos bi bil dan češenj že tretjič, a ne vemo, ali ga bomo lahko organizirali zaradi sedanjih razmer,« je povedala Anica Kranjčič. Jabolka dajo v jeseni na mize, ko turistično društvo organizira na Sromljah pohod Po poti vina in sonca. Letos ga bodo pripravili že devetnajstič, načrtujejo ga za 17. oktober.

Sromeljske narcise predstavljamo tudi v današnjem tiskanem Dolenjskem listu, kjer boste v zapisu lahko prebrali tudi, kaj je v tem kraljestvu rož tisto, zaradi česar naj bi kraj obiskali, če radi tečete čez drn in strn.

M. Luzar, foto: Franc Šavrič

