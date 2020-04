V blokih razkužujejo čistilni servisi, pa tudi stanovalci sami

16.4.2020 | 11:00

V večstanovanjskih objektih je obvezno dvakrat dnevno razkuževanje skupnih prostorov.

Novo mesto - Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije koronavirusne bolezni velja obvezno dvakrat dnevno razkuževanje večstanovanjskih stavb, torej blokov. Tak odlok je sprejela vlada, nalogo pa naložila upravnikom.

V poštev pridejo predvsem kljuke na vhodnih vratih, ograje, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih ter oprijemala in drugo opremo, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami, je odredila vlada.

Kako so se zadeve lotili pri dveh upravljavcih večstanovanjskih stavb na dolenjskem koncu, pri novomeški Zarji in šentruperski Terci, ki upravljata z največ bloki v Novem mestu in okolici?

Čistilka, ki čisti blok na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, je prevzela tudi razkuževanje.

V Terci d.o.o. iz Šentruperta, ki upravlja z več kot 8.500 stanovanji na področju JV Slovenije in Ljubljane, v glavnem pa gre za lastniška stanovanja, čeprav upravljajo tudi najemna stanovanja nekaterih občin in NS PIZ, lastnih stanovanj pa nimajo, so se že pred sprejetjem odloka zavedali, da so razmere zaradi epidemije koronavirusa izredno resne, in da morajo kot upravnik etažnim lastnikom pomagati, da se širjenje čim bolj omeji.

Direktorica mag. Ksenija Radminič Virant pove: »Pripravili smo več priporočil, ki so izobešena na oglasnih deskah stavb in objavljena na naši spletni strani, predlagali pa smo tudi razkuževanje v skupnih prostorih (kljuk, stikal, ograj). Pri civilni zaščiti in ponudnikih na trgu smo preverili, kaj je možno ob pomankanju razkužil nabaviti in etažnim lastnikom smo že 23. marca ponudili pakete za razkuževanje z Ecocidom S, ki ga proizvaja Krka. Menimo, da razkuževanje lahko z zaščitno opremo izvajajo tudi etažni lastniki sami, zato smo se obrnili na predstavnike stavb, če se za tak način lahko dogovorijo.«

Razkuževanje že pred odlokom

Opozorilo na vratih bloka

Tako se je razkuževanje v velikem številu stavb v upravljanju Terce izvajalo že pred sprejetjem odloka, potem pa so poskrbeli še za ostale stavbe in naročili dodatne količine razkužil. Več kot šestdeset odstotkov stavb v Novem mestu se je tako odločilo, da etažni lastniki razkužujejo sami (eden ali več). V paketu za razkuževanje jim je upravnik dobavil Ecocid S, pršilko, zaščitne rokavice in krpe. Žal jim mask ni uspelo dobiti, tako da uporabljajo svoje. V stavbah, kjer tega ne izvajajo lastniki sami, to počno lokalni čistilni servisi.

Podobno so storili tudi v novomeški Zarji d.o.o., podjetju, ki trenutno upravlja skoraj 170 večstanovanjskih stavb na področju Dolenjske in Bele krajine. Stanovanja v teh objektih so pretežno v zasebni lasti, so pa lastniki trenutno štiristo stanovanj.

Zarja apelira na lastnike stanovanj

Direktorica mag. Janja Horvat Jaklič pove, da so, ker nimajo svojega kadra in zaradi poznavanja specifik objekta, angažirali čistilna podjetja, ki tu že sicer opravljajo redna čiščenja. »V pripravljenosti imamo tudi druge izvajalce, ki bi lahko priskočili na pomoč v primeru težav. Prav tako pozivamo vse etažne lastnike, da se med seboj organizirajo in to počnejo sami. Predvsem apeliramo na mlajšo generacijo, da solidarno pomaga starejšim, bolnim in ostalim, ki potrebujejo pomoč,« pravi Horvat Jakličeva in doda, da s terena že prejemajo pozitivne informacije, da so etažni lastniki pričeli sodelovati in stanovalci že sestavljajo lastne čistilne skupine. Pomagajo jim tako, da jim zagotavljajo dostop do ustreznih količin razkužilnih in zaščitnih sredstev.

Kdo bo nosil stroške?

Na vrsti so poštni nabiralniki

Upravljavci blokov pravijo, da zaenkrat pomoči za razkuževanje ni. »Obrnili smo se na občine in civilno zaščito, kjer pa tega denarja nimajo niti za lastne potrebe. V sedanji situaciji bodo stroške nosili etažni lastniki,« meni direktorica Terce.

Tudi v Zarji pravijo, da sedaj nimajo nobenih zagotovil, da bo ta strošek kril kdo drug kot etažni lastniki. S pristojnimi organi se pogovarjajo, da bi se financiranje zagotovilo iz drugih virov, obenem pa pozivajo lastnike, da sami prevzamejo to delo in se pri tem obrnejo nanje za nasvet in zagotovitev ustreznih delovnih sredstev.

In kolikšni bodo stroški razkuževanja? V stavbah, kjer bodo razkuževanje opravljali etažni lastniki sami, bodo bistveno nižji, kot če to izvaja zunanji izvajalec. Cene za razkuževanje stavbe s strani čistilnih servisov v Novem mestu se gibljejo od 10 do 30 evrov na dan, odvisno od velikosti stavbe oz. obsega površin, ki jih je potrebno razkuževati. To pomeni, da bi na stanovanje na dan prišlo plačilo do enega evra, kar pomeni mesečno okrog trideset evrov. Če to izvajajo stanovalci sami, pa je lahko cena do desetkrat nižja.

Besedilo in foto: L. Markelj

