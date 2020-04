Pridružili skupni občinski upravi dolenjskih občin

16.4.2020 | 12:00

Župan Občine Mokronog - Trebelno Anton Maver in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj (Foto: arhiv DL)

Mokronog - Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno je na tretji dopisni seji v tem mandatu, sicer prvi v času epidemije novega koronavirusa, odločil, da se občina pridruži Skupni občinski upravi občin Dolenjske, potrdil pa je tudi nove cene pomoči na domu.

Skupno občinsko upravo občin Dolenjske so s 1. januarjem ustanovile Mestna občina Novo mesto in občini Straža in Trebnje, vključila se je tudi mirnska občina, z včeraj potrjenim odlokom pa še Občina Mokronog-Trebelno. Odlok, ki ga je občinski svet sprejel po skrajšanem postopku, se bo začel uporabljati 1. maja.

»Namen odloka je izvajanje zakonsko določenih nalog v okviru nove skupne občinske uprave po ukinitvi Skupne občinske uprave Mirnske in Temeniške doline, morebitni prenos novih nalog v novo skupno občinsko upravo in večje povezovanje stroke ter boljša, celovita pokritost terena. Z vstopom v novo skupno občinsko upravo se ob predpostavki širitve nalog in spremenjenega deleža sofinanciranja s strani države znižujejo tudi stroški naše občine," je povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, so sporočili z občine.

Po izstopu Trebnjega bi bil v primeru skupne uprave občin Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert za opravljanje nalog redarstva in inšpekcije strošek občine Mokronog-Trebelno nekaj manj kot 32 tisoč evrov, v novi SOU OD pa bi bil za tri naloge strošek občine nekaj manj kot 18 tisoč evrov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Svetniki so včeraj med drugim tudi sklenili, da bodo v času epidemije seje dopisne, ko pa bi potekale prek videokonference, bodo izredne. Potrdili so tudi nove cene za storitev pomoči na domu, ki jo v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno izvaja Dom starejših občanov Trebnje. »Občina Mokronog-Trebelno sofinancira 65 odstotkov cene, razliko pa plačajo uporabniki, in sicer od 1. januarja naprej za eno uro ob delavnih dneh in sobotah 6,58 evra, ob nedeljah 8,85 evra, ob dela prostih dneh in državnih praznikih pa 9,43 evra. V letu 2019 je storitev povprečno uporabljalo 19,92 posameznika mesečno, DSO Trebnje pa je pri njih mesečno v povprečju opravil 312,42 obiska,« so še pojasnili.

R. N.