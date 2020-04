Novšaku nov mandat na čelu Gen energije

16.4.2020 | 14:00

Martin Novšak (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Nadzorniki Gen energije, ki upravlja polovico Nuklearne elektrarne Krško, so za generalnega direktorja družbe soglasno in vnovič imenovali Martina Novšaka, in sicer za štiriletno obdobje od 8. julija naprej. Nadzorni svet mu je nov mandat podelil na podlagi predstavitve njegovega programa dela, razgovora in pozitivne ocene dela v tekočem mandatu.

Novšak je prvi mandat direktorja družbe, ki je krovna družba v skupini Gen in je v 100-odstotni lasti države, prvič sprejel leta 2005. Predsednica nadzornega sveta Mateja Čuk je ocenila, da izpolnjuje vsa merila za izbor in je primeren kandidat za člana poslovodstva - generalnega direktorja družbe, so zapisali na spletni strani družbe.

»Prepričal nas je z izkušnjami, širokim poznavanjem področja energetike in z jasno ter ambiciozno poslovno vizijo razvoja družbe in skupine. Ta v izrednih razmerah predvideva kratkoročno stabilizacijo poslovanja in ohranitev zdravja zaposlenih za zagotavljanje stabilne oskrbe z energijo. Strateški cilji, ki jih velja izpostaviti, so varnost in zanesljivost delovanja elektrarn v skupini, zanesljiva dobava energije ter h kupcem usmerjena prodaja in trgovanje,« je ocenila.

Po njenem so pomembni nadaljevanje premišljenega investiranja za dolgoročno zanesljivo delovanje in izvedba novih investicij za trajnostno energetsko oskrbo v prihodnosti. »Stabilnost, izkušenost in preudarno vodenje so v teh zahtevnih časih še posebej pomembni,« je dodala.

Skupina Gen se je, kot so še sporočili, pod Novšakovim vodstvom razvila v eno najuspešnejših in najstabilnejših slovenskih poslovnih skupin, ki dosega letne prihodke nad dvema milijardama evrov.

»Ustrezno donosnost skupini zagotavljajo jedrska, hidro in plinska tehnologija ter predvsem visoko kvalificirani, izkušeni, motivirani strokovnjaki s sposobnimi in angažiranimi vodji,« so dodali.

STA